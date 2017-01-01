В Донецке задержали экс-секретаря городского совета

Отъявленный сепаратист теперь сам попал в подвалы "МГБ ДНР".

Богачев никогда не скрывал своих политических взглядов

В Донецке 23 октября силовиками так называемого “МГБ ДНР“ задержан бывший секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Валентина Быкова, передает Страна.

“Подтвердилась информация, что бывший секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев - в подвалах “МГБ ДНР“, - написала Быкова.

Эту же информацию подтвердил журналист Руслан Мармазов. Он отмечает, что Богачев приехал к родителям.

“Друзья, не часто прошу помощи, но вот надо. В Донецк поехал Сергей Богачев, писатель, историк и бывший секретарь нашего городского совета. У него там родители, старенькие, больные, да и вообще, надо бы опекать. Рассказывают страшное и нелепое, мол, приняли и заперли человека. Надеюсь, ерунда и провокация. Но пробуем дозвониться, и не получается. Тревожимся. Возможно, кто-то и что-то об этом знает? Говорите“, - написал журналист в соцсети.

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Напомним, что ранее прокуратура Донецкой области проводила в отношении Сергея Богачева досудебное расследование по подозрению в сепаратизме. Богачев никогда не скрывал своих пророссийских и антимайдановских взглядов.

Как сообщалось в марте, в убийстве экс-главаря ЛНР Болотова подозревают Плотницкого.