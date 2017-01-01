"Отлов" призывников незаконен - эксперт

Все государственные органы должны действовать исключительно по закону .

Нельзя задерживать призывников прямо на улице УНИАН

Военнослужащие не имеют права устраивать на призывников “охоту“ во время призыва в ВСУ, задерживая их просто на улице.

Об этом напомнил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает Обозреватель.

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Эксперт прокомментировал скандальное видео с Харьковской области, где военный пытался прямо на улице задержать призывника.

Мусиенко отметил, что подобные инциденты случались и ранее: “В 2016 году тоже возникала ситуация, когда на улице кого-то могли остановить, подойти и забрать“.

Он подчеркнул, что есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника - это место работы, место обучения или место жительства.

“В этих местах можно. Любые другие действия, несмотря на благородную цель - служение родине, выполнение конституционного долга и пр. не соответствуют закону“ - сказал Александр Мусиенко.

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Эксперт напомнил, что, согласно Конституции, все государственные органы должны действовать исключительно в предусмотренный законом способ.

“Обязанность не только граждан, но и правоохранительных органов соблюдать законодательство“, - отметил Мусиенко.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковском областном военкомате рассказали, почему харьковским призывникам стоит самостоятельно обратиться в комиссариат и зачем молодых парней “отлавливают“ на улице.