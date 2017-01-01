Чем грозят Украине российские санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции. Чем они могут грозить Украине, разбирался Корреспондент.net.

Россия только сейчас решила ввести санкции против Украины, хотя украинские ограничения против россиян и российских компаний действуют уже 4 года и постоянно расширяются.

В России говорят, что это зеркальные меры и коснутся они сотен украинцев.

Заявления России

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

Указывается, что санкции накладываются “в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации“.

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может запретить поставки на свою территорию ряда украинских товаров.

По словам Медведева, списки физических лиц Украины, подпадающих под санкции РФ, будут включать сотни людей, которые наносили ущерб РФ. Среди них будут и известные персоны.

“Речь идет о блокировании их активов, которые находятся на территории РФ. То есть о запрете совершать с ними какие-либо действия“, - сказал Медведев.

Кроме того, добавил премьер, речь идет “о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ“.

“То есть имеется в виду запрет вывоза капитала“, - уточнил Медведев.

При этом в РФ подчеркивают, что постановление правительства о санкциях не коснутся большинства украинцев.

“Украинский народ был и остается братским народом России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях“, - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Реакция в Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем Twitter, что российские санкции против Украины - это продолжение агрессии.

“Действия, которые страна-агрессор пытается назвать “санкциями”, являются продолжением агрессии, именно так мы должны к ним относиться”, - прокомментировал дипломат.

Что и кто может пострадать

Замглавы экономического комитета Совета федерации России Валерий Васильев утверждает, что санкции будут направлены “исключительно против совершенно конкретных людей из окружения Петра Порошенко, которые поддерживают вступление Украины в НАТО“.

Кроме того, он считает, что “скорее всего, санкции будут направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, а также против депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы“.

В Украине эксперты считают, что наиболее критические ограничения Россия может ввести против украинского энергетического сектора.

На носу отопительный сезон, Украина до сих пор покупает уголь для ТЭС в России. “Украина зависима от поставок российского ядерного топлива. Пойдет ли Россия сейчас на какие-то такие меры, связанные с ядерным топливом, сложно сказать. Украина завершает опробование топлива американского производства компании Westinghouse, и не исключено, что здесь возможно замещение. А если будет замещение, тогда санкции для Украины не будут столь чувствительны. Кроме того, наступает зимний период, а Украина традиционно закупает большие объемы энергетического угля, включая дефицитный уголь антрацитовой группы, в России. Ограничение поставок угля может поставить в тяжелое положение наши тепловые электростанции и вызвать большие перебои в украинской экономике”, - предостерегает Виктор Суслов Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины.

По мнению политического эксперта Андрея Вигиринского, в санкционном списке России могут быть символические фамилии известных украинских политиков, журналистов и чиновников.

“Это могут быть люди из патриотического лагеря, которые голосовали, например, за то, чтобы признать Россию агрессором, или остро высказывались с трибуны Верховной Рады в адрес РФ”, - отмечает эксперт.

По его словам, введение санкций именно сейчас может быть связано с приближением выборов в Украине. “Москва заявлениями о санкциях, которые могут обрезать финансирование пророссийских сил в Украине, не исключено, что хочет заставить объединиться пророссийские крылья вокруг одного кандидата. Это может быть частью влияния России на выборы в Украине. Потому что эти санкции можно было разработать и сразу ввести в действие, ударив таким образом по нам. Но Путин их сначала анонсирует. То есть дает время заинтересованным лицам подумать и подготовиться”, - комментирует Вигиринский.

Политолог Владимир Фесенко полагает, что существенно угрозы российские санкции Украине не несут. Отношения между странами и так находятся на низком уровне. “Есть слабые места, но они касаются импорта из России, а не экспорта. Могут пострадать металлурги, производители сельскохозяйственной продукции, но эти санкции могут ударить по отдельным производителям, а не по экономике в целом”, - подчеркнул политолог.

