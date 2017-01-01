Скандал в Берегово: Климкин сообщил о создании "трансграничной" должности

Глава МИД отметил, что создание такой должности - одна из необходимых мер защиты украинцев за рубежом.

В Министерстве иностранных дел Украины будет создана должность ответственного за трансграничное сотрудничество, в частности с Венгрией. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в Варшаве, проведя переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает УНИАН в среду, 24 октября.

Климкин отметил, что решение венгерской стороны об изменении названия “уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна“, будет опубликовано на следующей неделе.

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“О чем мы договорились: сначала действительно конкретика. Во-первых, решение будет на следующей неделе. Оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках, есть венгерское законодательство. Мы договорились, что после изменения названия и этого периода мы в нашем министерстве тоже сделаем и не совсем соответствующую, но должность, которая будет заниматься трансграничным сотрудничеством. Очень серьезно“, -сказал Климкин.

Он добавил, что существует стратегический уровень дискуссии, что Украина и Венгрия будут делать вместе, но и есть технический уровень дискуссии, что необходимо улучшить. В этой связи дипломат пояснил, что на Закарпатье должны реализовываться совместные украинско-венгерские инициативы, а не только венгерские для местного населения, и в частности, венгерского меньшинства.

“Второе. Мы подробно говорили о том, каким образом Венгрия должна сделать больше и для нашей общины в Венгрии", - сообщил Климкин. Глава МИД отметил, что необходимо защищать украинцев за рубежом, и добавил, что начатый разговор по этому вопросу продолжится“.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин поддержал США в намерении разорвать ракетный договор с РФ.