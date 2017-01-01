Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Ноздровской: Росошанский-младший получил новый приговор

Комментариев: 0
Водитель, который в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил сестру правозащитницы, получил семь лет заключения.
Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам заключения
Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам заключения
Анастасия Ноздровская / Facebook

Дмитрия Россошанского признали виновным в аварии, в которой погибла Светлана Сапатинская – сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

Соответствующий приговор вынес Обуховский районный суд, сообщает в среду, 24 октября, ТСН.

Читай также: Полиция обнародовала видео последних часов жизни Ноздровской

В соответствии с решением суда, Россошанского лишают свободы на семь лет и запрещают водить транспортные средства в течение трех лет. Кроме того виновник ДТП должен выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей – по 300 тыс. грн и отцу, и матери. В амнистии Россошанскому отказали.

Напомним, смертельная авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил Сапатинскую.

Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. Дело об убийстве вела сестра Сапатинской Ирина Ноздровская и добилась того, чтобы через два года после смертельной аварии Россошанский оказался на скамье подсудимых.

Ему был объявлен приговор в виде семи лет лишения свободы, однако Апелляционный суд этот приговор отменил и вернул дело в суд первой инстанции. 

1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области нашли тело Ирины Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого.

Родственники и друзья Россошанского неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем имеются зарегистрированые уголовные производства. В ее убийстве подозревали отца Дмитрия - Юрия Росошанского.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, приговор, Ирина Ноздровская, убийство Ирины Ноздровской
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь