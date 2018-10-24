Злоумышленники использовали пневматическое оружие.

В Днепре парни обстреляли маршрутку и два троллейбуса

В Днепре парни обстреляли маршрутку и два троллейбуса

Читай также: В Мелитополе мужчина открыл стрельбу с балкона

В городе Днепре 24 октября двое парней обстреляли несколько автомобилей общественного транспорта.

Об этом сообщает Информатор.

"И в троллейбусах, и в маршрутке были пассажиры, однако все они отделались лишь жутким испугом", - пишет местное издание.

По предварительной информации, два троллейбуса и маршрутка № 124 двигались в потоке машин по проспекту Гагарина. Внезапно, по очереди в каждом из транспортных средств начали трескаться стекла.

Читай также: В Днепре поймали пенсионера, разбившего камнями 40 авто на парковках

На место происшествия сразу же вызвали полицейских. Очевидцы рассказали, что видели, как двое парней убегали в сторону заброшенного здания. Правоохранители сразу же начали поиски, однако кроме шариков от пневматического оружия и нескольких разбитых стеклянных бутылок возле здания они не никого нашли.

"Вероятно, парням стало скучно "шмалять" по таре, поэтому они переключились на общественный транспорт. Поиски злоумышленников до сих пор продолжаются", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 11 сентября, в центре Киева стреляли в девушку, у нее ранение руки. Позже выяснилось, что стреляла пенсионерка - ей не понравилось поведение молодежи.