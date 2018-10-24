Слава Украине: Ровенского учителя обвиняют в наказании ученика за приветствие

Как утверждает ученик, патриотческое приветствие вызвало неадекватную реакцию учителя.

Восьмиклассник обвиняет учителя в наказании за "Слава Украине" скриншот из видео

В городе Здолбунов Ровенской области учитель одной из школ якобы наказал ученика 8-го класса Ивана Огородника за патриотическое приветствие Слава Украине. Сам учитель отрицает, что причина наказания школьника была именно такой, и утверждает, что поставил ученика к доске из-за того, что тот шумел на перемене.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Восьмиклассник рассказал, что когда учитель английского языка Роман Прилуцкий заходил в класс, он поздоровался с педагогом фразой “Слава Украине!“. За это учитель якобы схватил Ивана за ухо и отвел к доске, где парень простоял половину урока.

Школьник рассказал об инциденте своей матери. Она пожаловалась на поведение учителя директору школы и написала заявление в полицию, где проводят проверку. Мать Ивана отметила, что после таких наказаний дети поймут, что за фразу “Слава Украине“ - могут наказать.

Как сообщалось 23 октября, в США школьник ранил учителя ножом во время занятий.