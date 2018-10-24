Компания, спроектировавшая 55-километровый мост в Китае, будет строить мост в Полтавской области

Мост черед Днепр в Полтавской области будет строить компания CRBC.

В Полтавской области мост через Днепр будет строить та же компания, что возводила мост в Китае, самый длинный в мире. О том, что строительством займется корпорация CRBC, пишет Hromadske.ua со ссылкой на слова председателя облгосадминистрации полтавы Валерия Головко.

Компания, которая построила самый длинный в мире морской мост будет работать и в нашей области, - заявил Головко.

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Он отметил, что сейчас с коопорацией уже решают подготовительные моменты. По его словам, Полтавская область открыта к инвестициям и имеет необходимую поддержку правительства.

Отметим, что речь идет о крупнейший в мире морской мост, который возвели в Китае после 9 лет строительства. Его длина - 55 километров.

Мост соединил три ключевые прибрежные города: Гонконг, Макао и Джухай. В среду, 24 октября, по нему уже начнут ездить машины.

Строительство такого моста стоило стране около 20000000000 долларов. При возведении конструкций в течение 9 лет там погибли не менее 18 строителей, а открытие моста несколько раз откладывали.

Напомним, самый длинный в мире мост был открыт в Китае во вторник, 23 октября. Его длина 55 километров, мост строила корпорация CRBC.