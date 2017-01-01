Под Хмельницким грузовик столкнулся с Volkswagen: пять пострадавших

Вблизи Хмельницкого сегодня утром грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего пострадали пять человек.

В результате аварии около Хмельницкого пострадали пять человек. Как сообщили в областной полиции, рано утром в среду, 24 октября, столкнулись МАЗ и Volkswagen Sharan.

Авария произошла на автодороге М-12 сообщением Хмельницкий-Винница близ села Давыдковцы.

Водитель грузовика МАЗ не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Sharan, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель и 4 пассажира автомобиля Volkswagen Sharan, их доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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