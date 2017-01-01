Налоговая инициатива Порошенко вдвое сократит рост ВВП - МЭРТ

Введение налога на выведенный капитал может привести к потере около 1,2-1,3% ВВП, уверены в министерстве.

Специалисты предупреждают о рисках введения налога на выведенный капитал colormir.com.ua

Введение в Украине налога на выведенный капитал негативно отразится на доходах госбюджета и, соответственно, способностях страны обслуживать внешние обязательства. О рисках налоговой инициативы президента Петра Порошенко говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Минфина, пишет Интерфакс-Украина в среду, 24 октября.

"По оценкам Министерства экономического развития и торговли, внедрение налога может отразиться потерей около 1,2-1,3% ВВП, что приведет существенному расширению дефицита госбюджета и всеобщему сокращение расходов", - говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что введение такого налога может не соответствовать программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал 5 июля. При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

При этом в Администрации президента заявляют, что налог на выведенный капитал "положительно воспринимается бизнес-средой в целом".

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