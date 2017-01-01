На Донбассе за день ранен один военный

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе в течение текущих суток, 24 октября, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в сводке Операции объединенных сил.

Отмечается, что опорные пункты украинских военных вблизи Гнутово обстреляны из минометов 82 калибра, а позиции возле Новолуганского, Каменки, Катериновки и Тарамчука - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также дважды за день шли боевые действия вокруг хутора Вольного. Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий один боец ВСУ получил ранения.

Как сообщалось, за сутки 23 октября сепаратисты опять применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Погиб один украинский военный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet