Под Киевом мужчина устроил стрельбу на предприятии: есть погибший

Подозреваемый на почве неприязненных отношений решил убить трех работников предприятия в селе Олизаровка.

В Иванковском районе Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в селе Олизаровка.

По данным полиции, подозреваемый на почве неприязненных отношений решил убить трех работников предприятия.

"Взяв с собой ружье, он пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших, и совершил по ним несколько выстрелов, однако мужчинам удалось сбежать", - сказано в сообщении.

После этого злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в 32-летнего мужчину, который умер на месте происшествия.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Однако, в виду того, что мужчина скрылся с места преступления, полиция объявила его в розыск.

Ранее в Одессе на улице Рихтера произошла стрельба. Была ранена уроженка Вьетнама, которая занимается обменом валют на промрынке 7 километр.

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