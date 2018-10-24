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Кабмин согласовал увольнение четырех губернаторов

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Правительство согласовало проекты указов президента об увольнении глав Киевской, Луганской, Черкасской и Черновицкой ОГА.
Решение принято на заседании Кабмина 24 октября
Решение принято на заседании Кабмина 24 октября
Комсомольская правда в Украине

Кабинет министров согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 24 октября, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в комментарии LIGA.net.

По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который сейчас является первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность главы Черкасского областного совета.

Напомним, летом президент Петр Порошенко уволил с должности главы Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

 

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Теги: Губернатор, Кабмин Украины, правительство, губернаторы, увольнение, правительство Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nurmagomed    24.10.2018, 22:10
Оценка:  0
nurmagomed
свядомых тугодумов надо во власть а то скучно стало
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