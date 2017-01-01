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Харьковский ВУЗ отказал Вакарчуку в выступлении перед юристами

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Руководство Харьковской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого внезапно отказалось от ранее согласованной встречи.
Харьковский университет внезапно передумал предоставлять Вакарчуку помещения для выступления
Харьковский университет внезапно передумал предоставлять Вакарчуку помещения для выступления
кадр из видео

В Харькове отменили встречу лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука с юристами города, которая была запланирована на 29 октября. Об этом в видео на странице в Facebook сообщил сам Вакарчук.

"В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого должна была состояться встреча с представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными о верховенстве права. Именно такой должна была быть тема встречи - верховенство права и вопросы судебной реформы", - рассказал Вакарчук.

"У меня на руках есть проект договора, который уважаемый господин ректор подписал, в котором говорится о согласии университета предоставить помещение и фактически выступить формальным со-организатором такой встречи", - добавил он.

Вакарчук пожаловался, что сегодня он внезапно получил отказ в предоставлении помещения. Отказ звучала так: "в силу объективных причин не можем предоставить вам помещение"

Он выразил сожаление по поводу того, что такое происходит сегодня в Украине, в те времена, когда все политики перед выборами говорят об изменениях, прозрачности и необходимости жить по-новому.

"Встреча все равно состоится, мы просто перенесли ее в другое место", - добавил Вакарчук.

Ранее Владимир Зеленский сделал предложение лидеру "ОЕ" Святославу Вакарчуку, попросив его определиться, "да" или "нет".

Зеленский объяснил свой призыв к Вакарчуку

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Теги: Харьков, право, университет, Святослав Вакарчук, ректор
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Источник: korrespondent.net

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