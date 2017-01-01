Харьковский ВУЗ отказал Вакарчуку в выступлении перед юристами

Руководство Харьковской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого внезапно отказалось от ранее согласованной встречи.

В Харькове отменили встречу лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука с юристами города, которая была запланирована на 29 октября. Об этом в видео на странице в Facebook сообщил сам Вакарчук.

"В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого должна была состояться встреча с представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными о верховенстве права. Именно такой должна была быть тема встречи - верховенство права и вопросы судебной реформы", - рассказал Вакарчук.

"У меня на руках есть проект договора, который уважаемый господин ректор подписал, в котором говорится о согласии университета предоставить помещение и фактически выступить формальным со-организатором такой встречи", - добавил он.

Вакарчук пожаловался, что сегодня он внезапно получил отказ в предоставлении помещения. Отказ звучала так: "в силу объективных причин не можем предоставить вам помещение"

Он выразил сожаление по поводу того, что такое происходит сегодня в Украине, в те времена, когда все политики перед выборами говорят об изменениях, прозрачности и необходимости жить по-новому.

"Встреча все равно состоится, мы просто перенесли ее в другое место", - добавил Вакарчук.

Ранее Владимир Зеленский сделал предложение лидеру "ОЕ" Святославу Вакарчуку, попросив его определиться, "да" или "нет".

Зеленский объяснил свой призыв к Вакарчуку

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