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Украинцам опасно посещать Беларусь - Климкин

Комментариев: 1
На территории Беларуси действуют российские властные структуры, считает глава МИД Украины.
Климкин назвал потенциально опасными визиты украинцев в Беларусь
Климкин назвал потенциально опасными визиты украинцев в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.

По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности. Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем". 

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины слова Лукашенко об оружии опровергли.

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На границе с Беларусью контрабанды оружия не нашли

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Теги: Беларусь, МИД Украины, украинцы, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здобуляка    25.10.2018, 01:35
Оценка:  +2
Здобуляка
На самом деле украинцам опасно слушать всяких там климкиных.Опасно для психики.
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