Во Львове появился памятник льву с герба ЗУНР

Установка памятника - часть программы мероприятий к столетию ЗУНР, утвержденной Львовским горсоветом.

Во Львове к столетию создания Западно-Украинской Народной Республики установили трехметрового бронзового льва с герба ЗУНР. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Новый памятник расположен на Городоцкой улице возле Львовского драмтеатра имени Леси Украинки.

"24 октября во Львове к 100-летию ЗУНР установили скульптурную композицию, которая представляет собой льва, фигура которого была заимствована из герба ЗУНР, и блоки дикого камня с виноградной лозой - как символ того, что из капель крови украинских бойцов Ноябрьского Чина и УГА, пролитой в боях за ЗУНР, зародилось свободное украинское государство", - сообщили в мэрии.

Установка памятника - часть программы мероприятий к столетию ЗУНР, утвержденной Львовским горсоветом.

Стоимость установки составила 3,5 млн гривен. Два миллиона потратили на изготовление бронзовой композиции, еще полтора миллиона - на реконструкцию площади на Городоцкой улице.

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