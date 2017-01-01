Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сорвался тендер на строительство мемориала Небесной сотни

Комментариев: 0
Первый аукцион должен был состояться 24 октября, однако тендер был отменен в связи с тем, что заявку подал только один участник.
Тендер на строительство мемориала Небесной сотни не состоялся
Тендер на строительство мемориала Небесной сотни не состоялся
mincult.kmu.gov.ua

Государственное учреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" объявило повторный тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до дома №3-5. Этот участок будет мемориальным комплексом Небесной Сотни. Об этом свидетельствуют данные ProZorro.

Первый аукцион должен был состояться 24 октября, однако тендер был отменен в связи с тем, что заявку подал только один участник, и в этот же день объявлен повторный. Предложения на него можно подавать до 8 ноября, а аукцион состоится 9 ноября.

Реконструкция аллеи должна быть завершена до 30 сентября 2019 года. Стоимость работ остается прежней - 154 млн гривен.

Мемориальный комплекс будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.

Ранее в Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе.

Семьи Героев Небесной Сотни согласны на перенос мемориала

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: строительство, тендер, мемориал, Небесная сотня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь