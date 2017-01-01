Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Филарет озвучил требования к будущему главе Единой церкви

Комментариев: 0
Украинскую церковь, согласно условиям Константинопольского патриарха, должен возглавить архиепископ - митрополит, а не патриарх.
Филарет рассказал, по каким критериям будут выбирать главу автокефальной украинской церкви
Филарет рассказал, по каким критериям будут выбирать главу автокефальной украинской церкви
facebook.com/PatriarchPhilaret

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.

В эфире Украинского радио он сообщил, что Украинскую церковь, согласно условиям Константинопольского патриарха, должен возглавить архиепископ - митрополит, а не патриарх. В связи с этим глава УПЦ КП получил расширенный (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).

"Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет", - заявил Филарет.

Глава УПЦ КП подчеркнул, что не готов поступиться личными амбициями в вопросе избрания главы новой церкви.

"Нет! Но не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую православную церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца", - сказал он.

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что язык богослужений после создания в Украине единой поместной православной церкви будет в основном украинским.

УПЦ КП утвердила формы титула патриарха Филарета

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, церковь, УПЦ КП, Филарет, томос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь