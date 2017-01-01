Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ
За прошедшие сутки, 24 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В боевых действиях ранен один военный, сообщает в четверг, 25 октября, пресс-центр ООС в Facebook.
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В частности, указано, что сепаратисты из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вильный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.
Отдельно в штабе отметили, что мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - доложили в пресс-центре ООС.
Напомним, 23 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты уменьшили число обстрелов, но опять применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В боевых действиях погиб один украинский военный.
Также сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за минувшую неделю зафиксировали около 9 400 нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.
Как сообщалось 22 октября, в "ЛНР" боевики не дают эвакуировать тела мирных жителей.