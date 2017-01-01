Под Харьковом на таможне мужчина угрожал себя подорвать религиозными книгами

На российско-украинской границе мужчина начал угрожать таксисту.

Читай также: В Ровно мужчина угрожал полицейским гранатой

На таможенном пункте Гоптовка под Харьковом к полицейским подошел таксист и сообщил, что в его машине пассажир, который угрожает себя подорвать.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи, СБУ, спасатели и медики, сообщает пресс-служба полиции области.

Шутнику грозит до 2 лет лишения свободы

После переговоров с мужчиной, которые длились около часа, правоохранителям удалось открыть машину и задержать злоумышленника.

Читай также: "Неудачная шутка": в Киеве мужчина угрожал взорвать магазин гранатой

“Установлено, что он 1985 года рождения, имеет два паспорта гражданина Украины. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику“, - говорится в сообщении.

На данный момент ведутся следственные действия. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, однако в полиции допускают, что “верующий“ может быть невменяемым.

Под Харьковом на таможне мужчина угрожал себя подорвать ... 0:00 / 04:12

Напомним, вечером 23 октября в пункте пропуска Гоптовка родственники попытались перевезти через российско-украинскую границу мертвую женщину, выдавая ее за живую. По словам правонарушителей, они хотели перевести покойную под видом живой, чтобы похоронить в Запорожской области.

Позднее в ГПСУ рассказали, что гражданин РФ, который пытался провезти в Украину труп женщины, делал это с целью экономии средств.