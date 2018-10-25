ОБСЕ обнаружила у боевиков ракетный комплекс Оса

Зенитно-ракетный комплекс размещен в 70 километрах от Донецка.

Зенитно-ракетный комплекс Оса обнаружили представители ОБСЕ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Зафиксировал его беспилотник наблюдательной миссии в 70 километрах от Донецка.

В качестве доказательства ОБСЕ обнародовало в сети видео с боевой машиной.

Читай также: ОБСЕ не пустили в четыре села на Донбассе

По оценке специалистов, у зенитно-ракетного комплекса работал двигатель, а сам ЗРК функционировал - неподалеку от населенного пункта Житенко (в 70 километрах от Донецка) в неподконтрольном правительству районе вблизи границы с Российской Федерацией, где СММ ранее зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украина и выезжали из нее.

Стоит отметить, что ЗРК Оса - это советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для тяжелой техники врага и скопления солдат. Он был специально разработан для защиты от ударов с воздуха танковых и мотострелковых бригад.

Как сообщалось 12 октября, в Донецкой области, недалеко от границы с Россией, СММ ОБСЕ заметила колонну грузовиков, один из них перевозил зенитную установку.