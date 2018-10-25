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ОБСЕ обнаружила у боевиков ракетный комплекс Оса

Комментариев: 3
Зенитно-ракетный комплекс размещен в 70 километрах от Донецка.
ЗРК заметили неподалеку от населенного пункта Житенко
ЗРК заметили неподалеку от населенного пункта Житенко
скриншот

Зенитно-ракетный комплекс Оса обнаружили представители ОБСЕ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Зафиксировал его беспилотник наблюдательной миссии в 70 километрах от Донецка.

В качестве доказательства ОБСЕ обнародовало в сети видео с боевой машиной.

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По оценке специалистов, у зенитно-ракетного комплекса работал двигатель, а сам ЗРК функционировал - неподалеку от населенного пункта Житенко (в 70 километрах от Донецка) в неподконтрольном правительству районе вблизи границы с Российской Федерацией, где СММ ранее зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украина и выезжали из нее.

Стоит отметить, что ЗРК Оса - это советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для тяжелой техники врага и скопления солдат. Он был специально разработан для защиты от ударов с воздуха танковых и мотострелковых бригад.

Как сообщалось 12 октября, в Донецкой области, недалеко от границы с Россией, СММ ОБСЕ заметила колонну грузовиков, один из них перевозил зенитную установку.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс, вооружение, ЗРК Оса, боевики
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Комментариев (3)
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Здобуляка    25.10.2018, 10:51
Оценка:  0
Здобуляка
Хорошая техника.Но бесполезная.У нас всё-равно боеспособных самолётов считанные единицы остались.
krolikoff_net    25.10.2018, 10:18
Оценка:  +1
krolikoff_net
Из шахты добыли
Letohradek    25.10.2018, 10:03
Оценка:  +1
Letohradek
Интересно, что же ватное стадо будет писать по этому поводу?
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