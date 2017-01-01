Среди незадекларированных ценных вещей были 113 старинных монет разных годов выпуска и изделия из цветного металла.

В Украину из Польши пытались ввезти коллекцию древностей и монет

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В Украину из Польши пытались ввезти коллекцию древностей и монет

Пакет со старинными монетами и изделиями из цветного металла нашли в рейсовом автобусе, который следовал из Польши в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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“Сотрудники Госпогранслужбы на украинско-польской границе обнаружили спрятанные от контроля вещи, которые, вероятно, имеют историческую и культурную ценность”, — говорится в сообщении.

В четверг, 25 октября, в пункт пропуска Рава-Русская прибыл из Польши рейсовый автобус Neoplan украинской регистрации.

Пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможенной службы инициировали углубленный осмотр транспортного средства.

В ходе дальнейшей проверки автобуса, в багажном отделении, а именно среди личных вещей пассажиров, правоохранители нашли пакет с ценными вещами. В частности, в нем находились 113 старинных монет разных годов выпуска и изделия из цветного металла: 9 подсвечников, 5 больших и 1 маленькая подковы, часы, 5 крестов и два изделия в виде насекомых.

По словам водителя, нашего соотечественника 1961 года, пакет ему передал на Варшавском автовокзале гражданин Польши.

Как сообщалось 18 октября, в поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы.