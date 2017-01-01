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Найем, Лещенко и Залищук к выборам готовят отдельный проект - СМИ

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Депутаты планируют объединить группы активистов по всей стране.
Лещенко, Найем и Залищук - члены БПП, но и входят в ДемАльянс
Лещенко, Найем и Залищук - члены БПП, но и входят в ДемАльянс
УНИАН

Народные депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук, которые входят в состав фракции Блока Петра Порошенко готовят отдельный проект к грядущим выборам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Каждый при своем: почему Садовый и Гриценко решили идти на выборы отдельно.

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По данным издания, проект должен объединить различные группы активистов по всей Украине. Для начала проект будет создан в формате общественного движения. Его презентация предварительно намечена на начало декабря.

Отметим, что Лещенко, Найем и Залищук также входят в партию ДемАльянс, которая пошла на союз с партией Андрея Садового Самопомич.

Напомним, 9 октября партия мэра Львова Андрея Садового Самопомич и Демократический Альянс, лидером которой является Василий Гацько, заявили об объединении для участия в выборах в 2019 году. 

Ранее сообщалось, что на данный момент 28 политиков уже заявили о намерениях принимать участие в президентской избирательной кампании.

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Теги: выборы-2019, БПП, Лещенко, Найем, Залищук
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