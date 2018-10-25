В МВФ назвали "секрет" успеха для Украины
В Международном валютном фонде уверены, что реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. Об этом заявил представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщается на сайте МВФ.
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“Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться“, - подчеркнул Люнгман.
Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией.
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Люнгман обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.
“Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении“, - добавил он.
Напомним, согласно озвученной позиции МВФ, цена на газ для населения в Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.
Перевожу на понятный: необходимо и далее придерживаться указаний МВФ. Газ и топливо подорожают ещё два раза.
Страна как работала ... так и работает. Чиновники как воровали ...так и воруют.
Милионы украинцев каждое утро просыпаются и идут на РАБОТУ ... и по мнению "Котофунтика" они там ничего не делают????