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В МВФ назвали "секрет" успеха для Украины

Комментариев: 5
В фонде заявили, что хорошая политика за последние четыре года помогла вывести экономику Украины из сложной рецессии.
В МВФ считают, что Украина движется в правильном направлении
В МВФ считают, что Украина движется в правильном направлении
icu.ua

В Международном валютном фонде уверены, что реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. Об этом заявил представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщается на сайте МВФ.

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“Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться“, - подчеркнул Люнгман.

Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией.

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Люнгман обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

“Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении“, - добавил он.

Напомним, согласно озвученной позиции МВФ, цена на газ для населения в Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.

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Теги: Украина, МВФ, экономика, реформы, экономика Украины
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Комментариев (6)
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Шкиряк_и_Зорян    25.10.2018, 12:51
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
"В Международном валютном фонде уверены, что реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху" (С)
Перевожу на понятный: необходимо и далее придерживаться указаний МВФ. Газ и топливо подорожают ещё два раза.
Vesna_Krasna2    25.10.2018, 12:26
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Это они над нами стебутся?
Coюзник    25.10.2018, 12:17
Оценка:  -2
Coюзник
Бред сивой кобылы!!! Поражают все эти политики ... бездари-самоучки. А также критиканы типа "Котофунтика", которые кричат "все пропало" ...

Страна как работала ... так и работает. Чиновники как воровали ...так и воруют.
Coюзник    25.10.2018, 12:18
Оценка:  -2
Coюзник
Специально для "Котофунтика" в Украине тысячи предприятий разных отраслей работают и производят продукцию.
Милионы украинцев каждое утро просыпаются и идут на РАБОТУ ... и по мнению "Котофунтика" они там ничего не делают????
GreenPeace!    25.10.2018, 12:13
Оценка:  +3
GreenPeace!
В евррсоюзе тупые или слепые??
Котофунтик    25.10.2018, 12:08
Оценка:  +5
Котофунтик
Ничего не строится,ничего не производится,народ обнищал вконец.....Смертность в два раза превышает рождаемость,на кладбищах мест не хватает. Перемога.
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