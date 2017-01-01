Вакарчук и Садовый планируют вместе участвовать в выборах

Мэр Львова может снять свою кандидатуру в пользу музыканта.

Союз Анатолия Гриценко с Самопомощью не состоится до президентских выборов.

Об этом сообщили собеседники, знакомые с политическими планами львовского мэра в статье LIGA.net.

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Самые понятные друг другу собеседники в демократическом лагере – это Андрей Садовый и Святослав Вакарчук. В Самопомощи поддерживают общение с музыкантом, но до конца не понимают, как договориться, если фронтмен Океан Эльзы все-таки зарегистрируется кандидатом.

Андрей Садовый объявил о баллотировании и начал кампанию с первых билбордов и выступлений на встречах Urban talks по всей Украине.

Кроме того, Вакарчук и Садовый обсуждают между собой два сценария совместного похода на президентские выборы. В первом - Садовый идет в президенты, а Вакарчук поддерживает его публично. Второй - Вакарчук баллотируется в президенты, а мэр Львова снимает кандидатуру в его пользу.

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В Самопомощи оба сценария не отбрасывают, а у Вакарчука любые союзы называют слухами.

“Не имеет смысла комментировать слухи“, - сообщили в пресс-службе музыканта.

Напомним, ранее мэр города Львов Андрей Садовый объявил о своем участии в президентских выборах.