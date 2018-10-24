Тесть экс-чиновника МОУ купил 7 квартир при закупке низкопробной формы ВСУ

НАБУ расследует дело по закупке Министерством обороны некачественной военной формы на сумму более 80 млн гривен.

Ответственным за качество формы был полковник Александр Костюнин mil.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро проверит информацию об умышленном непредставлении декларации бывшим начальником Главного военного представительства Министерства обороны Александром Костюниным, у тестя которого нашли 7 квартир и 2 нежилых помещения.

Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение народного депутата Сергея Лещенко, который опубликовал проект Марлин.

Читай также: Махинации с жильем для ВСУ: в Раду “на ковер“ вызовут представителей Минобороны

“Сообщаем, что ваше обращение приобщено к материалам уголовного производства № 52018000000000302 от 26.03.2018 по факту злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения со стороны должностных лиц 1363 главного военного представительства МОУ по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 368-2 УК Украины“, - отметили в бюро.

Речь идет о деле по закупке Министерством обороны некачественной военной формы Варан ВСУ в 2015 и 2016 годах на сумму более 80 млн гривен.

Тогда ответственным за качество формы со стороны Министерства обороны был начальник Главного военного представительства полковник Александр Костюнин. Позже оказалось, что при закупках некачественной формы тесть Костюнина приобрел 7 квартир и два нежилых помещений в Киеве.

Александр Костюнин был уволен в запас в сентябре 2016 года. Согласно закону “О предупреждении коррупции“, чиновник следующем году после освобождения должен был подать декларацию за предыдущий год.

Читай также: В Минобороны прошли “чистки“ из-за краж топлива

Однако, декларация бывшего начальника Главного военного представительства в реестре отсутствует. НАПК проверок о наличии у родственников Костюнина указанного имущества не проводило.

На дополнительный запрос проекта Марлин НАБУ ответило, что расследование данного уголовного производства продолжается.

К слову, Министерство обороны продолжает закупать форму у фирм, фигурировавших в производстве по форме ВАРАН ВСУ, уточняет Экономическая правда.

В частности, ООО Тусмо, с момента открытия производства в сентябре 2016 года, победила в тендерах Министерства обороны на сумму свыше 87,2 миллиона гривен.

Напомним, проверка Министерства обороны за период с 2016 по первый квартал 2018 года обнаружила финансовые нарушения на 256,9 миллиона гривен, из которых фактические потери составляют 88 миллионов гривен.

Как сообщалось в июне, в Счетной плате обвинили Минобороны в коррупции, мошенничестве, халатности и подлоге.