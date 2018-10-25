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Гройсман испытал поезд из Киева в аэропорт Борисполь

Комментариев: 7
Гройсман заверил, что экспресс начнет свою работу в ноябре.
Гройсман испытал поезд из Киева в аэропорт Борисполь
© twitter.com/VGroysman
Фото 1/7
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
  • Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
Гройсман испытал поезд из Киева в аэропорт Борисполь
Проект экспресса обошелся в 580 млн грн
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Премьер-министр Владимир Гройсман испытывает скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь.

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“Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт “Борисполь“, - написал глава правительства в Twitter.

Премьер подчеркнул, что проект поезда был утвержден в феврале, в мае начались работы, а в октябре уже произошел тестовый пуск подвижного состава.

"Проект стоил около 580 млн грн. Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного Воздушного экспресса в 2010 году составлял 3,2 млрд грн", - отметил глава парламента.

Гройсман заверил, что экспресс начнет свою работу в ноябре и добраться теперь до аэропорта можно будет за 35 минут и 80 гривен.

Ранее, премьер-министр показал ход строительства пути для железнодорожного экспресса в аэропорт Борисполь.

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Теги: рельсовый автобус, Гройсман, Борисполь, аэропорт, Укрзализныця, УЗ
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Комментариев (7)
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Sancho-s    25.10.2018, 11:56
Оценка:  +1
Sancho-s
Этот проект удобен для пересаживающихся пассажиров и тех, кто живёт возле вокзала или станции
NYKITA    25.10.2018, 11:49
Оценка:  +1
NYKITA
Транспорт будет стартовать на Центральном ж/д вокзале и останавливаться на Выдубичах и Дарнице.
Они будут ехать по линии скоростного экспресса до конечной точки за 35-40 минут. Автобусы будут останавливаться на станциях “Выдубичи“ и “Дарница“. Билет может стоить 80-120 грн.
SEMPENTY    25.10.2018, 11:47
Оценка:  +5
SEMPENTY
Плохая новость для зажравшихся таксистов.
Sancho-s    25.10.2018, 11:56
Оценка:  +3
Sancho-s
Если ехать с Левого берега втроём, цена до Борисполя на такси приблизительно 200 грн
NYKITA    25.10.2018, 11:44
Оценка:  +1
NYKITA
Откуда отправка ? ЖД или....
Котофунтик    25.10.2018, 11:22
Оценка:  +2
Котофунтик
Испытал-своим весом морды лица,что ли?)
Woodbrother    25.10.2018, 12:10
Оценка:  -1
Woodbrother
Данормально он выглядит. Не карлик, как ваш медведев и не боров , как ваш рогозин, вечно застряющий в каких то люках и дверях .
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