Гройсман заверил, что экспресс начнет свою работу в ноябре.

Гройсман испытал поезд из Киева в аэропорт Борисполь

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Гройсман испытал поезд из Киева в аэропорт Борисполь

Премьер-министр Владимир Гройсман испытывает скоростной поезд из Киева в аэропорт Борисполь.

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“Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт “Борисполь“, - написал глава правительства в Twitter.

Премьер подчеркнул, что проект поезда был утвержден в феврале, в мае начались работы, а в октябре уже произошел тестовый пуск подвижного состава.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту “Бориспіль“. У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

"Проект стоил около 580 млн грн. Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного Воздушного экспресса в 2010 году составлял 3,2 млрд грн", - отметил глава парламента.

Гройсман заверил, что экспресс начнет свою работу в ноябре и добраться теперь до аэропорта можно будет за 35 минут и 80 гривен.

Ранее, премьер-министр показал ход строительства пути для железнодорожного экспресса в аэропорт Борисполь.