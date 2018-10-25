Под Киевом директор агрофирмы из ружья застрелил охранника

Подозреваемый сейчас разыскивается полицией.

Полиция Киевской области разыскивает директора аграрного предприятия, который застрелил своего подчиненного.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Разыскивается Католиченко Вадим Владимирович, 1973 года рождения, житель г. Каменка Днепропетровской области, по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно - умышленного убийства 33-летнего мужчины.

Происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

Как сообщалось 21 октября, в Кузбассе мужчина расстрелял своих сыновей из дробовика.