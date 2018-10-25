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Под Киевом директор агрофирмы из ружья застрелил охранника

Комментариев: 1
Подозреваемый сейчас разыскивается полицией.
Подозреваемый скрылся на автомобиле Renault Kangoo
Подозреваемый скрылся на автомобиле Renault Kangoo
facebook.com/pol.kyivregion

Полиция Киевской области разыскивает директора аграрного предприятия, который застрелил своего подчиненного. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Разыскивается Католиченко Вадим Владимирович, 1973 года рождения, житель г. Каменка Днепропетровской области, по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно - умышленного убийства 33-летнего мужчины.

Происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

Как сообщалось 21 октября, в Кузбассе мужчина расстрелял своих сыновей из дробовика.

 

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Теги: полиция, убийство, стрельба, аргрофирма
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Комментариев (1)
Котофунтик    25.10.2018, 12:09
Оценка:  0
Котофунтик
Да...А вы ещё разрешите свободное ношение и приобретение оружия...
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