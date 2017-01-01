Стало известно, за что в Донецке задержали экс-регионала Богачева

Богачева задержали "силовики ДНР" на выезде из поселка Хорошово.

Богачев приехал в Донецк из Ростова-на-Дону facebook.com/BykovaValentyna

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В Донецке силовики так называемого “МГБ ДНР“ выпустили на свободу бывшего члена Партии регионов и секретаря горсовета Сергея Богачева.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на собственные источники в Донецке.

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Отмечается, что Богачев приехал в Донецк из российского Ростова-на-Дону, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября Богачева задержали “силовики “ДНР“ на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева. Отмечалось, что к экс-секретарю горсовета не пропускали адвокатов и родственников.

Сообщается, что обвинения, которые ему предъявляли, касались “кражи“ печати горсовета Богачевым в 2014 году. По информации издания, Богачев ранее уже посещал неподконтрольную территорию, чтобы похоронить отца.

Как сообщалось, в Донецке 23 октября силовиками так называемого “МГБ ДНР“ был задержан бывший секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев.