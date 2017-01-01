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"Сталинский патриархат": Во Львове храм УПЦ МП завесили плакатами со Сталиным

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Плакаты наклеили на храм св. Князя Владимира в микрорайоне Сихов во Львове.
Храм во Львове завесили плакатами Сталина
Храм во Львове завесили плакатами Сталина
upc.lviv.ua

Во Львове в микрорайоне Сихов на храм УПЦ МП неизвестные поцепили плакаты с изображением Иосифа Сталина и надписями “Сталинский Патриархат“. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии УПЦ (МП). 

Как сообщается, плакаты обнаружили утром 21 октября 2018 года. 

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“Неизвестные лица обклеили стены храма св. Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями “Сталинский патриархат“, - заявили в епархии.

Там напомнили, что в октябрьском решении Синода есть призыв “воздерживаться от восторга церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа“.

Напомним, ранее сообщалось, что Митрополит УПЦ МП объявил себя клириком Константинополя, однако позже сам опроверг заявление о переходе к Константинополю, заявив, что СМИ неправильно интерпретировали его комментарий. 

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Теги: Львов, храм, УПЦ МП, плакаты, Сталин, патриархат
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