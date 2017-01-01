Под Хмельницким накрыли банду торговцев оружием

Среди преступников были представители добровольных военизированных формирований.

При обысках изъяли десятки стволов, взрывчатку и гранаты

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Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией в рамках противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировала масштабную реализацию военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Так, сотрудники управления СБ Украины в Хмельницкой области установили, что участники межрегиональной преступной группировки, среди которых представители добровольных военизированных формирований, организовали незаконную продажу оружия в разных регионах Украины.

По информации Службы безопасности военные средства поражения дельцы сбывали в том числе и представителям криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками двух автоматов, двух пистолетов с патронами к ним, трех ручных гранат РГД-5 и ста патронов различного калибра.

Отмечается также, что во время очередной попытки реализации автомата с патронами и пистолета правоохранители задержали четверых организаторов противоправного бизнеса во Львове.

Кроме того, в ходе санкционированных обысков в трех областях изъят большой арсенал оружия, в том числе десятки автоматов и пистолетов различных модификаций, взрывчатку, гранаты, сотни патронов различного калибра, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию.

В рамках уголовного производства открытого по ст. 28 ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщалось 22 октября, на Волыни задержали банду, выдававшую себя за Нацгвардию.