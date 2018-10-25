"В Одесской области ураган сорвал крышу с детсада, когда там были дети"

Детей как раз собирались выводить на прогулку. Опоздание воспитателей с прогулкой спасло малышам жизнь.

В городе Беляевка Одесской области из-за непогоды была сорвана кровля детского сада, когда в здании находились дети. Инцидент произошел в детсаду “Радуга“, 100 кв. м черепицы обвалились как раз перед тем, как воспитатели собрались выводить детей на улицу, сообщает служба новостей ТСН.

С трети двухэтажного здания сорвало металлические листы. Воспитатели говорят - был обычный теплый день и вдруг со стороны соседней Молдовы сформировалась черная туча и мгновенно налетел вихрь, который и сорвал крышу в детском саду.

Читай также: Курорт Драгобрат ночью замело снегом Малышей спасло только то, что их не успели вывести на прогулку - гулять воспитанникам детсада полагалось полчаса. Малышей спасло только то, что их не успели вывести на прогулку - гулять воспитанникам детсада полагалось полчаса.

“Дети зашли в групповое помещение с площадок в двенадцать. Час на обед, в 13:00 они легли на тихий час, и в 15:15 они встают, едят полдник, а после 16:00 должны были выйти на прогулку. Счастье, что никого не задело и все обошлось для детей и для работников “, - говорит заведующая детсада Радуга Татьяна Приходько.

Накануне до поздней ночи коммунальщики пытались хотя бы временно закрыть крышу пленкой, потому что синоптики вновь обещали дожди. В детсаду, ныне пустом, детей нет. На входе висит объявление о том, что два дня детский сад работать не будет.