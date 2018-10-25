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В Одесской области ураган сорвал крышу с детсада, когда там были дети

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Детей как раз собирались выводить на прогулку. Опоздание воспитателей с прогулкой спасло малышам жизнь.
В Одесской области ураган снес кровлю детского садика
В Одесской области ураган снес кровлю детского садика
tsn.ua

В городе Беляевка Одесской области из-за непогоды была сорвана кровля детского сада, когда в здании находились дети. Инцидент произошел в детсаду “Радуга“, 100 кв. м черепицы обвалились как раз перед тем, как воспитатели собрались выводить детей на улицу, сообщает служба новостей ТСН.

С трети двухэтажного здания сорвало металлические листы. Воспитатели говорят - был обычный теплый день и вдруг со стороны соседней Молдовы сформировалась черная туча и мгновенно налетел вихрь, который и сорвал крышу в детском саду.
 

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Малышей спасло только то, что их не успели вывести на прогулку - гулять воспитанникам детсада полагалось полчаса. 
 
“Дети зашли в групповое помещение с площадок в двенадцать. Час на обед, в 13:00 они легли на тихий час, и в 15:15 они встают, едят полдник, а после 16:00 должны были выйти на прогулку. Счастье, что никого не задело и все обошлось для детей и для работников “, - говорит заведующая детсада Радуга Татьяна Приходько.
 
Накануне до поздней ночи коммунальщики пытались хотя бы временно закрыть крышу пленкой, потому что синоптики вновь обещали дожди. В детсаду, ныне пустом, детей нет. На входе висит объявление о том, что два дня детский сад работать не будет. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине непогода оставила обесточенными 146 населенных пунктов в 9 областях.
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Теги: Одесская область, детский сад, непогода, крыша, ураган
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Комментариев (1)
Letohradek    25.10.2018, 14:04
Оценка:  0
Letohradek
"В Одесской области ураган сорвал крышу с детсада, когда там были дети"
И в этом Порошенко тоже виноват?
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