МИД Беларуси обвинил Климкина в "небылицах"

В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси.

Посол Украины в Беларуси призвал не выдергивать слова Климкина из контекста sputnik.by

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали небылицей заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в их стране.

Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске, передает Интерфакс-Украина.

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"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - отметил Глаз.

По его словам, "буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси".

"Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов", - подчеркнул Глаз.

Со своей стороны посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

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"По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но, в то же время, он сказал, что касается политических, экономических, культурных отношений, у нас все прекрасно. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста", - прокомментировал Кизим журналистам в четверг слова главы украинского МИД.

По мнению посла, "предположительно, он имел в виду, наверное, случаи с задержаниями Шаройко и Гриба на территории Беларуси и в этой связи потенциальную опасность".

Как сообщалось 25 октября, Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность, этот вопрос будет обсуждаться с Минском.