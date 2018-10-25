В Киеве бывшего прокурора поймали на торговле наркотиками

Решается вопрос об избрании задержанному и его напарнику меры пресечения.

В Киеве столичная прокуратура совместно с Департаментом внутренней безопасности задержала двух наркоторговцев, среди которых оказался бывший прокурор. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Сейчас задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, то есть по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ“, - сообщили в пресс-службе.

При этом в прокуратуре уточнили, что одним из задержанных оказался бывший сотрудник органов прокуратуры, уволен еще в 2014 году из-за употребления наркотиков.

Как рассказали в прокуратуре, при задержании у одного из злоумышленников было обнаружено и изъято 114 таблеток МДМА, в другой - 154 таблетки МДМА. Впоследствии, уточнили в пресс-службе, в гараже при задержании одного из задержанных правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, 2 пистолета, 120 гр амфетамина и расфасованный в 8 пакетов наркотическое средство каннабис.

“А по месту жительства другого фигуранта - таблетки с логотипом Ауди, полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы и 12 стретч-пакетов для расфасовки наркотических и психотропных веществ“, - добавили в ведомстве.

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Следствием было установлено, отметили в прокуратуре, что задержанные не только хранили психотропные вещества, но и осуществляли их сбыт через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, в Хмельницком полицейские сожгли тонну наркотиков.