Памятник комсомольцам в Днепре облили "кровью"

Рядом с памятником появились надписи красной краской "Нет красному террору" и "Смерть палачам".

На Соборной площади в городе Днепр неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам.

Об этом сообщает Информатор в четверг, 25 октября.

Рядом с памятником появились надписи: Нет красному террору и Смерть палачам.

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По данным издания, инцидент произошел ночью или рано утром, потому что возле памятника ощущается запах свежей краски.

В полицию жалобы о произошедшем не поступали.

Как сообщалось, ранее в селе под Харьковом вандалы разбили памятник погибшим во Второй мировой войне.