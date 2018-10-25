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Памятник комсомольцам в Днепре облили "кровью"

Комментариев: 7
Рядом с памятником появились надписи красной краской "Нет красному террору" и "Смерть палачам".
Вандалы облили памятник комсомольцам красной краской
Вандалы облили памятник комсомольцам красной краской
dp.informator.ua

На Соборной площади в городе Днепр неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам.

Об этом сообщает Информатор в четверг, 25 октября.

Рядом с памятником появились надписи: Нет красному террору и Смерть палачам.

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По данным издания, инцидент произошел ночью или рано утром, потому что возле памятника ощущается запах свежей краски.

В полицию жалобы о произошедшем не поступали.

 

Как сообщалось, ранее в селе под Харьковом вандалы разбили памятник погибшим во Второй мировой войне.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: видео, фото, вандализм, краска, Днепр, памятник, комсомол
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Комментариев (7)
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Мыкола    25.10.2018, 15:00
Оценка:  +2
Мыкола
Комсомольцы боролись против тогдашнего олигархата, а нынешние активисты националисты и есть ударная сила теперешних олигархов ! Потому и поганят они памятники !
Letohradek    25.10.2018, 15:24
Оценка:  -2
Letohradek
Мой дед имел сапожную мастерскую, которую разграбили комсомольцы, предварительно ограбив его дом, в котором жило 7 его детей, стало быть, он был олигархом?
Letohradek    25.10.2018, 15:28
Оценка:  0
Letohradek
Ты не минусы ставь а обосновывай свой ватный бред!
Котофунтик    25.10.2018, 14:27
Оценка:  +2
Котофунтик
Бендеровцы переживают поражение.Фантомные боли длятся веками.Ещё с Богдана Хмельницкого.Любители ворюги и предателя Мазепы))
Letohradek    25.10.2018, 14:24
Оценка:  -6
Letohradek
Абсолютно адекватные действия! Поддерживаю!
Churxancik    25.10.2018, 15:15
Оценка:  -1
Churxancik
Слава Богу, что таких как ты уе....ков мало.
Letohradek    25.10.2018, 15:21
Оценка:  -1
Letohradek
Этим ты утверждаешь, что ватных баранов больше?
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