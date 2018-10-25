Массовая драка в троллейбусе Николаева попала на видео

Автор ролика комментирует происходящее, участвуя в потасовке.

В Николаеве в троллейбусе подрались пассажиры novosti-n.org

В одном из троллейбусов Николаева массово подрались пассажиры.

Как сообщает в четверг, 25 октября, издание Новости Николаева, инцидент произошел в троллейбусе с бортовым номером 3032.

Судя по комментариям за кадром, в потасовке поучаствовали женщина, которая снимала видео, ее дочка, минимум двое мужчин и еще одна женщина.

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По словам автора ролика, драка произошла по вине женщины-водителя троллейбуса, которая не остановила транспорт и продолжала ехать даже во время скандала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области трое копов пытали мужчину. Пострадавший оказался местным жителем.