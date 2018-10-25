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Массовая драка в троллейбусе Николаева попала на видео

Комментариев: 3
Автор ролика комментирует происходящее, участвуя в потасовке.
В Николаеве в троллейбусе подрались пассажиры
В Николаеве в троллейбусе подрались пассажиры
novosti-n.org

В одном из троллейбусов Николаева массово подрались пассажиры.

Как сообщает в четверг, 25 октября, издание Новости Николаева, инцидент произошел в троллейбусе с бортовым номером 3032.

Судя по комментариям за кадром, в потасовке поучаствовали женщина, которая снимала видео, ее дочка, минимум двое мужчин и еще одна женщина.

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По словам автора ролика, драка произошла по вине женщины-водителя троллейбуса, которая не остановила транспорт и продолжала ехать даже во время скандала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области трое копов пытали мужчину. Пострадавший оказался местным жителем. 

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Теги: Николаев, троллейбус, драка, массовая драка, пассажиры
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Комментариев (3)
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Media-sapiens    25.10.2018, 15:13
Оценка:  +1
Media-sapiens
как-то дочка недоигрывает роль рыдающей избитой девочки...
а вообще дед конечно шизоватый что-то там за какие-то очки выкрикивает и за них с девками драться лезет как в "последний и решительный бой"
ConcorD    25.10.2018, 15:05
Оценка:  0
ConcorD
А эта новость какого столетия бугыгымыр?? В николаеве троллейбус 3грн. Стоит сейчас? На видео тариф за проезд попадается на глаза
ConcorD    25.10.2018, 15:07
Оценка:  0
ConcorD
Ух ты... Глянул, в николаеве действительно проезд 3грн. Киевляне за всю страну платят сейчас.
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