Массовая драка в троллейбусе Николаева попала на видео
Автор ролика комментирует происходящее, участвуя в потасовке.
В одном из троллейбусов Николаева массово подрались пассажиры.
Как сообщает в четверг, 25 октября, издание Новости Николаева, инцидент произошел в троллейбусе с бортовым номером 3032.
Судя по комментариям за кадром, в потасовке поучаствовали женщина, которая снимала видео, ее дочка, минимум двое мужчин и еще одна женщина.
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По словам автора ролика, драка произошла по вине женщины-водителя троллейбуса, которая не остановила транспорт и продолжала ехать даже во время скандала.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области трое копов пытали мужчину. Пострадавший оказался местным жителем.
а вообще дед конечно шизоватый что-то там за какие-то очки выкрикивает и за них с девками драться лезет как в "последний и решительный бой"