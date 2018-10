В Минске задержали украинского журналиста - СМИ

Украинца задержали ночью в одном из отелей столицы Беларуси, но после посещения отделения полиции отпустили.

Украинский журналист Николай Балабан задержан в Беларуси. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что задержание произошло в одном из отелей Минска. Ночью его отвезли в отделение полиции, однако спустя какое-то время его отпустили. Об этом он сам сообщил журналистам, однако от подробностей воздержался.

Балабан приехал в Минск на форум по медиаменеджменту и IT. Организаторы Форума назвали этот инцидент недоразумением.

Николай Балабан с 2011 года совместно с Look At Media на украинском рынке выпускает The Village Киев. Также он является основателем киевской студии нативной (естественной) рекламы ZDATNI.

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. В Минске заявление украинского министра подвергли критике.