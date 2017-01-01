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В Минске задержали украинского журналиста - СМИ

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Украинца задержали ночью в одном из отелей столицы Беларуси, но после посещения отделения полиции отпустили.
Задержание Балабана назвали недоразумением
Задержание Балабана назвали недоразумением
svoboda.org

Украинский журналист Николай Балабан задержан в Беларуси. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что задержание произошло в одном из отелей Минска. Ночью его отвезли в отделение полиции, однако спустя какое-то время его отпустили. Об этом он сам сообщил журналистам, однако от подробностей воздержался. 

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Балабан приехал в Минск на форум по медиаменеджменту и IT. Организаторы Форума назвали этот инцидент недоразумением.

Николай Балабан с 2011 года совместно с Look At Media на украинском рынке выпускает The Village Киев. Также он является основателем киевской студии нативной (естественной) рекламы ZDATNI.

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. В Минске заявление украинского министра подвергли критике.

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Теги: Беларусь, украинцы, Журналисты, задержание
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