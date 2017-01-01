В Сети возмутились назначением на высокий пост экс-начальника МВД времен Януковича

В июле президент Порошенко отменил люстрацию Александра Терещука.

Терещук с 2012 по 2014 год возглавлял УМВД в Волынской области ukranews.com

Читай также: Тесть экс-чиновника МОУ купил 7 квартир при закупке низкопробной формы ВСУ

Кабинет Министров Украины согласовал назначение председателем Киевской областной государственной администрации бывшего начальника УМВД в Волынской области Александра Терещука, который занимал должности во времена Виктора Януковича.

Как передает Depo, Киевскую ОГА вместо Александра Горгана должен возглавить Александр Терещук, который до сих пор был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

До этого Терещук работал начальником ГУМВД Украины в городе Киеве. 5 июня 2015 был освобожден от должности.

Читай также: Сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме - СМИ

Во времена Януковича Терещук возглавлял Управление МВД Украины в Волынской области (с 17 ноября 2012-го по июль 2014).

В июле президент Украины Петр Порошенко отменил люстрацию Александра Терещука.

В Сети неоднозначно отнеслись к этому назначению.

Напомним, 24 октября Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который сейчас является первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.