Два военных корабля РФ вошли в Азовское море

Еще один корабль МВС России на подходе.

24 октября Россия ввела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках Львовского форума по безопасности.

Читай также: США предложили фрегаты для ВМС Украины - СМИ

“Вчера два сторожевых корабля - Сыктывкар и Кизляр были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря“, - рассказал Цигикал.

ПСКР-921 Кизляр (б/н 177) проекта 10410 mil.in.ua

Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.

“Сегодня началось буксование еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов“, - добавил председатель Госпогранслужбы.

Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

“На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая“, - заявил он.

Читай также: Спасательное судно станет водолазной базой ВМС

Ранее, для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б / н 178) Сыктывкар и ПСКР-921 Кизляр (б / н 177) проекта 10410 “Светляк“ Береговой охраны ФСБ.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море.