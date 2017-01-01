Два военных корабля РФ вошли в Азовское море
24 октября Россия ввела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках Львовского форума по безопасности.
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“Вчера два сторожевых корабля - Сыктывкар и Кизляр были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря“, - рассказал Цигикал.
Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.
“Сегодня началось буксование еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов“, - добавил председатель Госпогранслужбы.
Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.
“На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая“, - заявил он.
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Ранее, для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б / н 178) Сыктывкар и ПСКР-921 Кизляр (б / н 177) проекта 10410 “Светляк“ Береговой охраны ФСБ.
Также сообщалось, что украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море.