Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избиение Черновол 2013: Суд вынес приговор одному из соучастников

Комментариев: 5
Обвиняемый в нападении на Татьяну Чорновол получил 5 лет тюрьмы.
Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в 2013-ом
Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в 2013-ом
emaidan.com

Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в нанесении 24 декабря 2013 года нардепу от Народного фронта, а тогда журналистке, Татьяне Чорновол телесных повреждений средней тяжести и неоказании ей помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читай также: РФ предоставила убежище подозреваемому в избиении журналистки Чорновол

Таким образом суд признал, что Игорь Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что во время избиения он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал. Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье “Покушение на убийство“. Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет.

Однако по так называемому “закону Савченко“, наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

Читай также: Татьяна Черновол побила секретаря одной из фирм в Киевской области

Напомним, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области. 

Как сообщалось, в апреле 2015 года суд освободил исполнителей преступления – Романа Залюбовского и Сергея Котенко.

Поделись:
Теги: избиение, Татьяна Черновол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Котофунтик    25.10.2018, 16:02
Оценка:  +2
Котофунтик
Ну и где лазанье этой борчихи через заборы к нынешним ворюгам или олигархам?))))
Letohradek    25.10.2018, 16:11
Оценка:  -4
Letohradek
Енакиевский ворюга не имеет аналога! Никто из нынешних не "прихватизировал" гос.резиденцию! Никто из нынешних не рискнул подмять под себя конституцию Украины! Так, что ... нет нужды лазить через заборы, так как все в Украине абсолютно прозрачно!
kapablankas    25.10.2018, 17:09
Оценка:  0
kapablankas
да да да да
kapablankas    25.10.2018, 17:14
Оценка:  0
kapablankas
прозрачно как заборы в Конче Заспе
Letohradek    25.10.2018, 16:01
Оценка:  -3
Letohradek
Лучше бы повесили гаденыша! Человеком эта ватная мразь уже не станет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь