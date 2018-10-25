Избиение Черновол 2013: Суд вынес приговор одному из соучастников

Обвиняемый в нападении на Татьяну Чорновол получил 5 лет тюрьмы.

Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в 2013-ом emaidan.com

Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в нанесении 24 декабря 2013 года нардепу от Народного фронта, а тогда журналистке, Татьяне Чорновол телесных повреждений средней тяжести и неоказании ей помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Таким образом суд признал, что Игорь Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что во время избиения он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал. Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье “Покушение на убийство“. Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет.

Однако по так называемому “закону Савченко“, наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

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Напомним, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.

Как сообщалось, в апреле 2015 года суд освободил исполнителей преступления – Романа Залюбовского и Сергея Котенко.