Суд арестовал заместителя председателя Ощадбанка

Ирину Земцову подозревают в хищении.

Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову в деле о завладении госсредствами.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что Земцова является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению 20 миллионами долларов Ощадбанка.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка сказал, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога.

Напомним, по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры Соломенский районный суд изберет меру пресечения для десяти подозреваемых в хищении денежных средств Ощадбанка.

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Как известно, в течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы Креатив, действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами Ощадбанка, ООО ЗМЖ и ООО Кредитное брокерское агентство, завладели 20 млн долларов, которые Креатив получили в Ощадбанке.

Добавим, среди подозреваемых по делу о хищениях в Ощадбанке фигурирует народный депутат из группы Воля народа Станислав Березкин.

Как сообщалось 25 октября, Ощадбанк прокомментировалдело о хищении $20 млн.