В Черниговском СИЗО четверо узников объявляли голодовку

Заключенные объявили голодовку из-за отсутствия противотуберкулезных препаратов.

В Черниговском СИЗО четверо заключенных объявляли голодовку. Причиной протеста узников стало отсутствие в учреждении противотуберкулезных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области в четверг, 25 октября.

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“Сотрудниками прокуратуры области проведена проверка, в ходе которой установлено, что четверо заключенных Черниговского СИЗО отказались от еды из-за отсутствия в учреждении лекарственных средств, что приводит к нарушению схем лечения заболевания туберкулезом и может негативно повлиять на эффективность лечения в целом“, - сообщили в ведомстве.

Проверкой было установлено, что предоставление необходимой квалифицированной медицинской помощи взятым под стражу лицам, содержащимся в Черниговском СИЗО, в полном объеме не обеспечено, и именно поэтому эти заключенные объявили голодовку.

“Сложившаяся ситуация является в определенной степени следствием несогласованных действий вновь в ходе реформы структуры - филиала Государственного учреждения“ Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины “и администрации СИЗО“, - отметили в прокуратуре.

Несмотря на это, сообщили в ведомстве, прокурор внес ряд документов реагирования как на местном уровне, так и на уровне структуры аппарата Министерства юстиции Украины с целью принятия мер ведомственного контроля.

После этого, добавили в прокуратуре, узники получили нужные препараты, их дополнительно обследовали в профильном лечебном заведении, даны соответствующие рекомендации. Также они прекратили голодовку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в СИЗО заключенный покончил с собой.