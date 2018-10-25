"Застрявших" в Черноморском порту овец могут утилизировать

Сейчас закрытая фура с овцами стоит в порту из-за юридической коллизии. Многие животные уже умерли.

Фура с живым товаром уже две недели стоит в терминале Черноморского порта usionline.com

В Черноморском порту застряла фура с овцами, которая приехала транзитом из Черниговской таможни и направлялась в Турцию. Однако, там животных забраковали и вернули в Украину.

Сейчас готовят запрос турецкой стороне, если там подтвердят, что фура не пересекала турецкую границу и была в нейтральной зоне – владелице овец разрешат увезти их домой. В противном случае – стадо отвезут на завод утилизации.

Такое решение приняли на заседании противоэпизоотической комиссии, передает Украинская Служба Информации.

Хозяйка животных Елена Севинч рассказала, что это племенные животные и их везли в Турцию для размножения.

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Окончательное решение, что делать дальше с отарой овец, которая уже две недели стоит в терминале Черноморского порта – не приняли. По закону, животных должны утилизировать. В Украину запрещен ввоз скота из Турции из-за опасности заражения опасными заболеваниями. При этом, в законодательстве не продумали, что делать с украинским живым товаром, если его не приняли в Турции и вернули назад в Украину.

“Они потенциально заражены, как мне говорят, потому что Турция является неблагополучной страной по ящуру и чуме, хотя они там не контактировали с другими животными ,они там не рассматривались, но это то, что мне предъявили“, - рассказала Севинч.

На защиту этой отары после огласки инцидента встали зоозащитники.

После вмешательства общественности, на заседании противоэпизоотической комиссии решили отправить запрос в Турцию. Если официально подтвердят, что фура находилась в нейтральной зоне и так и не пересекла границу Турции - хозяйке разрешат увезти своих овец домой в Черниговскую область.

Но, если окажется, что овцы были на территории Турции - животных отвезут на скотовозе в Винницкую область и уничтожат на специализированном заводе. Владелица отары говорит, что после отказа заказчика забрать покупку, они не стали въезжать на территорию Турции.

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“Покупатель отказался от покупки овец в последний момент. Это связано с его финансовой неплатежеспособностью. Все это время мы простояли в нейтральной зоне - и так и не въехали в Турцию. У меня есть документ, который это подтверждает“, – прокомментировала ситуацию владелица овец Елена Севинч.

До момента окончательного решения судьбы живого товара в Черноморском порту должны организовать условия содержания отары овец – это также решение комиссии.

Кроме того, овец должны кормить и поить. Как оказалось, в сентябре был похожий случай. Тогда овец было 56, после двухнедельного простоя четыре особи погибли, остальных уничтожили.

“В прошлый раз хозяин вначале не интересовался овцами. И вообще мы не знали где он находится. А животных подкармливали сотрудники таможни. Но затем владелец заключил договор с заводом по утилизации - и их утилизировали“, – прокомментировал ситуацию замначальника ветконтроля на границе и транспорта Андрей Яковлев.

Также на заседании комиссии решили, что попросят в дело вмешаться прокуратуру, чтобы все было решено согласно законодательству.

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