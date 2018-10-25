Офицер ВСУ в Сети показал двоих ликвидированных боевиков "ДНР"

Благодаря силам ООС в небытие отправились "Вест" и "Вомер".

На Донбассе в зоне ООС 24 октября в районе Еленовки Волновахского района были ликвидированы боевики “ДНР“ с позывными “Вомер“ и “Вест“. Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Офицер отметил, что оба ликвидированных родом из России.

Так, первым убитым является боевик Михаил Вакумава Михаил “Вомер“ из российского Новошахтинска. Вторым является Данил Турбин “Вест“ 1997-го года рождения, родом с Урала.

Ранее Штефан сообщил, что за сентябрь украинские военные в зоне ООС нанесли боевикам серьезные потери.

По его данным, за сентябрь подразделения боевиков “ЛДНР“ потеряли убитыми 62 человека и еще 126 сепаратистов получили ранения различных степеней тяжести.