Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Офицер ВСУ в Сети показал двоих ликвидированных боевиков "ДНР"

Комментариев: 5
Благодаря силам ООС в небытие отправились "Вест" и "Вомер".
"Вест" (слева) и "Вомер" (справа)
"Вест" (слева) и "Вомер" (справа)
facebook.com/ukrop.bc

На Донбассе в зоне ООС 24 октября в районе Еленовки Волновахского района были ликвидированы боевики “ДНР“ с позывными “Вомер“ и “Вест“. Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Читай также: Офицер ВСУ показал мощные удары по позициям "ДНР"

Офицер отметил, что оба ликвидированных родом из России.

Так, первым убитым является боевик Михаил Вакумава Михаил “Вомер“ из российского Новошахтинска. Вторым является Данил Турбин “Вест“ 1997-го года рождения, родом с Урала.

Ранее Штефан сообщил, что за сентябрь украинские военные в зоне ООС нанесли боевикам серьезные потери

По его данным, за сентябрь подразделения боевиков “ЛДНР“ потеряли убитыми 62 человека и еще 126 сепаратистов получили ранения различных степеней тяжести.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, ВСУ, боевики, ликвидация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
lalikana    25.10.2018, 17:53
Оценка:  +2
lalikana
Хотя бы фотки подобрал поумнее, 77 года рождения. а на фотках малец, так любого с рос. паспортом на фото, можно выдать за свои"боевые "заслуги
lalikana    25.10.2018, 17:56
Оценка:  +1
lalikana
о, исправили год, вообще смешно
WTF2wtf    25.10.2018, 17:47
Оценка:  +4
WTF2wtf
А эти чего в Украину приехали?
На какие шпили они любовались в окопах?
П    25.10.2018, 18:11
Оценка:  +1
П
Там много шпилей.
Woodbrother    25.10.2018, 17:39
Оценка:  +3
Woodbrother
Земля им стекловатой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь