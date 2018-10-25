Украина сэкономит уголь при переходе на зимнее время

Экономия угольного сырья может составлять от 5%.

По мнению советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, переход Украины на зимнее время делает возможной экономию потребления угля в стране от 5%, но на экономию газа этот фактор не влияет.

Об этом сообщает сайт УНН.

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Максим Белявский рассказал почему появилось летнее время. Раньше это практиковалось в Германии для того, чтобы уменьшить потребление угля для генерации электрической энергии за счет низкой потребности в освещении из-за большей продолжительности светлого дня.

“На сегодняшний день пиковое потребление энергии в январе и августе почти одинаковые, поскольку зимой значительная часть энергии уходит на обогрев помещений, а летом - на их охлаждение. Поэтому в нашем случае это может быть только уголь и газ. Насколько мне известно, нет готовой статистической информации по энергетической отрасли, которая бы свидетельствовала о преимуществах перехода на зимнее время. Эту информацию нужно собирать. Но экономия угля может составлять от 5%“, - сказал он.

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Но, Белявский рассказал, что если говорить о природном газе и технологической составляющей, например, о метрологии - системы измерения газа, которые привязаны к времени суток - изменение летнего или зимнего времени проводится очень легко и не влияет ни на один технологический процесс транспортировки голубого топлива.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство европейцев не хотят перехода на летнее и зимнее время. Граждане чувствуют ухудшение самочувствия при смене сезонного времени.