Новинский: Язык санкций никогда ни к чему хорошему не приводит

Народный депутат, лидер движения “Партия мира“ Вадим Новинский надеется, что последствия санкций, которые Россия намерена ввести против украинских компаний, будут минимальны. Об этом политик заявил в эфире телеканала “112 Украина“ 24 октября, пишет Комсомольская Правда.

“Мне бы хотелось, чтобы последствия этих санкций были минимальны для экономики Украины, потому что наша экономика и так находится в плачевном состоянии. Главная задача власти – действовать в интересах Украины, чтобы благосостояние украинцев росло с каждым днем. Россия была, есть и будет нашим соседом. И задача Украины наладить добрососедские отношения со всеми своими соседями. А нынешняя власть за последние четыре года умудрилась испортить отношения со всеми странами-соседями“, – утверждает он.

Новинский подчеркнул, что “язык санкций никогда ни к чему хорошему не приводит“.

“Эта спираль все больше закручивается, но надо уже приходить к разрядке ситуации. Порошенко еще в мае подписал указ, согласно которому Украина ввела санкции в отношении российских компаний. Теперь уже мы получаем зеркальный ответ со стороны России. Этого следовало ожидать“, – сказал депутат.

Он добавил, что “власть, в первую очередь, обязана думать об интересах Украины“. “Но пока руководство нашей страны торгует украинскими интересами налево и направо. При этом залезают в карман к каждому украинцу, повышая цены на газ“, – сказал нардеп.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи “с недружественными действиями Украины“. Он поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

Указ будет отменен, если Украина откажется от санкций в отношении граждан и юридических лиц РФ, введенных в 2015 году. По состоянию на июнь 2018 года в санкционные списки входили 1762 физических и 786 юридических лиц.

Сейчас в отношении Украины уже действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров, а также запрет на транзит через Россию в Казахстан и Кыргызстан украинских грузов.