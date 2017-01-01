В ОБСЕ не нашли российского присутствия на Донбассе

Александр Хуг сообщил, что представители миссии видели людей с опознавательными знаками армии РФ на форме, но ее якобы можно купить в любом месте.

Хуг сообщил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины

Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет Голос Америки в четверг, 25 октября.

В частности, Хуг в интервью американскому изданию Foreign Policy рассказал, что на одном из участков пограничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства, - ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и выезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", - сказал представитель ОБСЕ.

Хуг добавил, что миссия видела особые виды оружия, которые в деталях описала в отчетах, включительно с военным электронным вооружением.

"Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и во время ротации принимают участие в военных действиях в Украине", - заявляет Хуг.

Он отметил, что миссия также видела людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, "такую форму можно купить в любом месте".

"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других, и также России", - резюмировал Хуг.

Напомним, срок полномочий замглавы миссии ОБСЕ в Украине истекает 31 октября.

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