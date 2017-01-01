Во Львове авто врезалось в автобус с пассажирами
Во Львове в четверг, 25 октября, автомобиль BMW на польских номерах врезался в рейсовый автобус. Об этом в четверг, 25 октября, пишет Zaxid.net.
По словам водителя автобуса №3а, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автобус, зацепив при этом дерево на обочине.
После лобового столкновения водитель и пассажир BMW сбежали в неизвестном направлении.
В результате аварии никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал.
Полиция разыскивает виновника ДТП.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове авто врезалось в автобус с пассажирами
Ранее в Черкасской области автобус с детьми попал в аварию, один ребенок погиб.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, в результате пострадали восемь человек.
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