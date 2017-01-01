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Во Львове авто врезалось в автобус с пассажирами

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Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находились 50 пассажиров.
Во Львове столкнулись автобус и автомобиль
Во Львове столкнулись автобус и автомобиль
zaxid.net

Во Львове в четверг, 25 октября, автомобиль BMW на польских номерах врезался в рейсовый автобус. Об этом в четверг, 25 октября, пишет Zaxid.net.

По словам водителя автобуса №3а, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автобус, зацепив при этом дерево на обочине.

После лобового столкновения водитель и пассажир BMW сбежали в неизвестном направлении.

В результате аварии никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал. 

Полиция разыскивает виновника ДТП.

 

 

Ранее в Черкасской области автобус с детьми попал в аварию, один ребенок погиб.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, в результате пострадали восемь человек.

 

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Теги: Львов, ДТП, пассажиры, фото, авария, пассажирские перевозки, автобус
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Источник: korrespondent.net

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