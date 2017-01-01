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Порошенко и Лукашенко встретятся на форуме стран в Гомеле

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Главы государств проведут встречу в формате "один на один" в рамках первого Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле.
Лукашенко и Порошенко проведут переговоры в Гомеле
Лукашенко и Порошенко проведут переговоры в Гомеле
AP
Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко в пятницу, 26 октября, проведут встречу в рамках первого Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит в Гомеле. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
 
"Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один". Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов", - анонсировали в пресс-службе.
 
В Минске также отметили, что по итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.
 
Ранее сообщалось, что в Гомеле 25 октября начался первый Форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня.
 
Накануне министр иностранных дел Украины заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.
 
В свою очередь в МИД Беларуси раскритиковали заявления главы МИД Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев в Беларуси.

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Теги: Беларусь, президент, Лукашенко, переговоры, форум, встреча, Порошенко, Александр Лукашенко, Петр Порошенко, встреча Порошенко и Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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