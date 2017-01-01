Итоги 25 октября: Резолюция по Азову и премия Сенцову

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова. News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Венгрия заявила об ухудшении отношений с Украиной

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Украина действует против венгерского меньшинства.Сийярто отметил, новый закон о языке “лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании“.

Сенцову присудили премию Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской тюрьме, стал лауреатом премии Европейского парламента.

“Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных во всем мире. Награждая его премией Сахарова, парламент выражает солидарность с ним и его делом. Мы просим его немедленного освобождения, в частности из-за его проблем со здоровьем, вызванных длительной голодовкой“, – прокомментировал присуждение премии председатель Европарламента Антонио Таяни.

В России решение Европарламента о присуждении премии имени Сахарова Сенцову назвали “проявлением политиканства“.

В ОБСЕ сделали громкое заявление по Донбассу

Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

“Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства – ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы“, – сказал он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко отреагировала на заявление представителя ОБСЕ. Геращенко надеется, что слова Хуга –неудачная формулировка, а не осознанная позиция.

В ЕС приняли резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе

Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста.

Принятый Европарламентом документ называет строительство крымского моста незаконным и призывает усилить санкций в отношении России. Европарламент также создаст пост “спецпосланника по Крыму и Донбассу“, в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.

В МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную “пропагандистскую карту“.

По делу Ощадбанка арестовали новых подозреваемых

Соломенский районный суд Киева арестовал еще четверых подозреваемых по делу хищения 20 млн долларов из государственного Ощадбанка. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В частности, Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову в деле о завладении госсредствами.